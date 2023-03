«Scream 6», toujours plus gore, toujours plus kitsch!

Direction New York où Ghostface, le tueur cinéphile de « Scream », est de retour dans un sixième volet plus gore que les précédents.

Tyler Gillett : C’est vrai qu’on s’est bien lâchés. Mais en toute sincérité, je pense que si ce nouveau film fait tellement peur, c’est parce que le public s’est attaché aux nouveaux personnages présentés dans le cinquième. Il est donc bien plus inquiet quant à leur sort. Cela dit, Ghostface montre un acharnement sans bornes dans « Scream 6 », et une forme physique jamais vue. Je l’ai rarement trouvé aussi menaçant.

Matt Bettinelli-Olpin : Courteney était très enthousiaste quand elle a découvert cette scène, et elle a tout donné ! C’est la première scène en six films où son personnage reçoit un coup de fil du tueur. Vous vous rendez compte ? Ça a rendu ce morceau du film encore plus spécial.

Le scénariste des films, Kevin Williamson, a affirmé que l’ADN de la saga partait de son expérience d’ado gay. Est-ce toujours le cas ?

Tyler : On en parle souvent avec Kevin. Son ressenti d’ado queer fait partie de ce qui l’a poussé à écrire tous les films. En particulier le personnage de Sidney (joué par Neve Campbell, NdlR), qui veut vivre sereinement mais doit développer un sens aiguisé d’alerte face aux menaces. Quant à nous, on a eu la chance de présenter Mindy dans le cinquième film. Elle est ouvertement lesbienne et l’un des personnages favoris des fans !

Le film arrive un an après le succès du cinquième film. On vous a mis la pression pour ne pas traîner ?

Matt : Oui mais ça fait partie du délire. Et puis on travaille en duo, on se sent moins seul face aux deadlines absurdes qu’on s’est fixées. Mais l’adrénaline qui va avec nous a servi de moteur ! C’est sans doute pour ça que le film est si énergique.

Le film se déroule pour la première fois à New York.

Tyler : New York façonne l’identité du film. Visuellement bien sûr, mais dans son rythme plus frénétique aussi. Certains fans ont été surpris par l’annonce de ce déplacement mais quand on arrive au sixième chapitre d’une saga, il faut bien redistribuer les cartes à un moment. Le résultat est donc plus brutal mais aussi plus kitsch et absurde à certains moments. C’était notre intention en tout cas.

Quel était votre rapport à « Scream » avant de rejoindre la franchise ?

Tyler : Je l’ai vu à une pyjama party (rires) ! J’ai ressenti une sorte de danger très palpable. Je pense que je ne ressentirai plus jamais ce que j’ai vécu devant cette incroyable scène d’introduction avec Drew Barrymore. Cette façon qu’a le film a de nous tenir la main pour nous faire rire autant que nous effrayer, c’est de la magie pure ! Je pense sincèrement que si je suis réalisateur de films aujourd’hui, c’est grâce à cette expérience qui m’a marqué à vie.

Et quel est votre chapitre préféré de la série ?

Matt : Le premier bien sûr ! Et ensuite le troisième. Tyler : Vraiment ? Pour moi après le premier ce serait le deuxième, sans hésiter.

La promo du film aux USA a provoqué un vent de panique, avec de nombreux citoyens appelant les secours pour signaler de potentiels tueurs. Qu’en pensez-vous ?

Tyler : Franchement, je trouve ça plutôt rigolo. Les films jouent par principe sur les notions de réalité et de fiction. C’est plutôt naturel que leur promotion file des frissons jusqu’en dehors de la salle de cinéma, non ?

« Scream 7 » est-il déjà en préparation ?