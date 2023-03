Guerre en Ukraine: des frappes russes massives à travers tout le pays, Volodymyr Zelensky dénonce de «misérables tactiques»

«L’ennemi a lancé 81 missile en tentant à nouveau d’intimider les Ukrainiens, utilisant à nouveau ses misérables tactiques», a lancé le président sur Telegram. Les attaques ont visé Kiev et neuf régions dans le centre, le sud et l’ouest du pays, a-t-il ajouté.

Des bombardements russes ont ciblé les régions de Kharkiv et Odessa, dans l’est et le sud de l’Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables locaux. «L’ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région» de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional.