Plus d’une entreprise sur sept pas encore parée pour le droit à la déconnexion, selon une étude

L’étude souligne également le manque de clarté qui entoure les directives en matière de communication numérique. Ainsi, seul un quart des entreprises (24%) dispose de directives et d’accords concrets au sein de l’organisation en matière d’utilisation des outils de communication numérique, tels que le smartphone, le PC et les réseaux sociaux. Un autre quart (23%) est en passe d’élaborer des accords à ce sujet, et 47% ne s’y sont pas encore penchés.