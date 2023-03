Jean Paul II dissimulait des affaires de pédophilie dans l’Eglise catholique en Pologne, selon un livre à charge: «Il était non seulement au courant de cas d’abus sexuels, mais il a aussi aidé à les couvrir»

Parmi les documents cités, bon nombre viennent des archives des anciens services secrets communistes, ce qui est souvent reproché à Ekke Overbeek. Le journaliste assure les avoir confrontés à d’autres sources, notamment avec des témoins directs.

Fruit de plus de dix ans d’enquête, de fouilles dans les archives et d’entretiens avec des témoins, le livre «Maxima culpa. Jean Paul II savait» d’Overbeek, est sorti mercredi en Pologne où le journaliste vit depuis plus de vingt ans et où le culte officiel du «pape polonais» se fissure de plus en plus, surtout parmi les jeunes.