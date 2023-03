La petite bombe lâchée par Mbappé juste après l’élimination en Ligue des champions qui ne va pas plaire aux fans du PSG

de videos

Furieux au moment de quitter le terrain, c’est ensuite un Kylian Mbappé dépité qui s’est présenté face à la presse. « Lors de ma première conférence de presse de la saison en Ligue des champions, j’avais dit qu’on allait faire notre maximum dans cette compétition. Et la vérité, c’est que notre maximum, c’est ça… Quand on regarde l’état des deux équipes, on se rend compte qu’il n’a pas manqué grand-chose au PSG lors de ces deux rencontres. Désormais, on va se remettre en question et retourner à notre quotidien, le championnat. Je suis forcément très déçu, mais c’est comme ça, il faut essayer de passer à autre chose. On a perdu contre une grande équipe ce soir, à nous de tout faire pour remporter la Ligue 1. C’est tout ce qui m’importe désormais : gagner ce championnat, et après on verra… »