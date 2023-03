Attention si vous prenez la route ce jeudi: il va beaucoup pleuvoir, la quasi-totalité du pays toujours en alerte jaune!

Il fera doux avec des maxima de 6 ou 7°C en Hautes Fagnes, et le long de la frontière néerlandaise, et 13°C dans le Hainaut et en Lorraine belge.

Ce soir

Jeudi soir et au cours de la nuit prochaine, le temps restera variable avec de la pluie et des averses intenses. Un coup de tonnerre restera possible.

En fin de nuit, le temps deviendra plus sec en Basse et Moyenne Belgique et des éclaircies se développeront. Les minima varieront entre 5 et 8°C.