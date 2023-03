«Je suis ravi»: un célèbre consultant se lâche en plein direct et détruit le PSG après son élimination en Ligue des Champions (vidéo)

C’est notamment le cas de Jamie Carragher, légende de Liverpool devenu consultant pour la télévision anglaise. Présent sur CBS aux côtés, notamment, de Thierry Henry, l’ancien défenseur a donné son avis sur l’élimination du club français en Ligue des champions. Et, visiblement, il ne porte pas le PSG dans son cœur… « Je suis ravi ! Je dois être honnête, je suis vraiment content de cette élimination. Je n’aime pas comment cette équipe est construite. D’ailleurs, pour moi, ce n’est même pas ce qu’on peut appeler une équipe, c’est juste du gâchis. Ils ont dépensé plus d’argent que n’importe qui, ils se sont payé les meilleurs joueurs au monde, et pourtant ils ont été éjectés dès les huitièmes de finale à cinq reprises lors des sept dernières années. Et vous savez quoi ? Je trouve ça génial, parce que cela vous montre ce qui est le plus important dans ce sport : l’équipe. Bien sûr, on adore voir jouer certaines individualités, mais vous ne pouvez pas briller sans une vraie équipe. Et, honnêtement, le PSG n’en est pas une. C’est pour cette raison que Kylian Mbappé doit partir au plus vite… »