Situation compliquée pour de nombreux passagers qui doivent se rendre à l’aéroport de Charleroi ce jeudi: «Ils continuent leur chemin à pied»

Mauvaise surprise ce jeudi matin pour les personnes qui doivent se rendre à l’aéroport de Charleroi. Depuis 6h, les syndicats de police ont mis en place des barrages filtrants perturbant l’accès au site. C’est devant le rond-point d’accès à l’aéroport que des piquets ont été installés, à hauteur de la station-service.

Ce barrage filtrant laisse passer les voitures au compte-gouttes. « Nous distribuerons des tracts pour sensibiliser les automobilistes au sous-financement et au manque de personnel des services de police et de douane », avait prévenu Patrick François, délégué CGSP à la police. Comme le rapportent nos confrères de RTL, de nombreux passagers s’arrêtent donc à cet endroit et continuent leur chemin à pied vers le terminal.