Près de 200 personnes dans les rues de Namur pour défendre les droits des femmes

Le cortège s’est donné rendez-vous place d’Armes avant de s’ébrouer vers la cathédrale et le parc Louise-Marie. La manifestation a été l’occasion de rebaptiser des rues au nom des victimes de féminicide, alors qu’au moins 24 femmes ont été assassinées en raison de leur genre l’an dernier, selon le blog StopFeminicide.

Les manifestantes ont dénoncé, entre autres, les violences conjugales, les féminicides, les écarts salariaux et les inégalités de genre.

« Nous sommes également présentes pour dénombrer d’autres injustices », a expliqué Marylise Wauters, formatrice et animatrice sur les questions d’égalité et de genre au sein d’Afico, une ASBL namuroise d’éducation populaire et d’insertion socio-professionnelle issue de la FGTB.