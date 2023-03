«Le plus gros changement depuis dix ans»: Spotify annonce de nombreuses nouveautés, l’application ne sera plus du tout la même

Un bouleversement pour se rapprocher d’autres applications plus verticales, comme TikTok, pour proposer un défilement qui laissera plus de place à la découverte. Impossible de dire quand vous pourrez découvrir par vous-même ces nouveautés puisque le nouveau Spotify sera dévoilé « progressivement à partir d’aujourd’hui ». Cela ne devrait pas être trop long donc.

Nous sommes probablement sur le plus gros changement depuis 10 ans apporté à l’application Spotify. Le géant du streaming, assez conservateur sur son interface, va pourtant bousculer ses codes en proposant une interface repensée à ses 500 millions d’utilisateurs.

– Smart Shuffle, une nouvelle manière simple, de découvrir et d’obtenir des recommandations personnalisées dans les playlists créées.

– Des aperçus vidéos et audios personnalisés de playlists, albums ou encore d’épisodes de podcasts sont désormais disponibles dans les flux musique et podcasts pour chaque utilisateur.

– Un onglet Recherche davantage tourné vers la découverte et l’interactivité donnant un aperçu vidéo de contenus audio recommandés sur la base des écoutes de l’utilisateur. Des aperçus également disponibles dans les playlists plébiscitées par les utilisateurs de Spotify comme Découvertes de la semaine et Radar des sorties, New Music Friday ou RapCaviar.