«Il est là pour pecho»: deux candidats de «Koh-Lanta, le feu sacré» s’entrelacent, les internautes s’enflamment

Dans le dernier épisode de « Koh-Lanta, le feu sacré », une scène a particulièrement retenu l’attention des internautes. On y voit deux candidats entrelacés sur le sable.

de videos

Lire aussi «On fait appel à leur bon sens»: pourquoi la production de «Koh-Lanta» n’est pas intervenue pour empêcher Quentin de manger le fruit du pandanus?

Il s’agit de Tania et Benjamin. Si Denis Brogniart n’a pas expliqué les raisons de ce rapprochement, Tania a tenu à donner sa version auprès de Télé-Loisirs : « Les nuits sont très dures sur Koh-Lanta ! D’autant plus que j’ai le syndrome de Raynaud, c’est-à-dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collée à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine… », explique la jeune femme, qui précise avoir déjà fait de même avec Esteban et Rudy. « Heureusement que Benjamin était là car c’était le seul à me parler en ce début d’aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp (rires). Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m’adressaient pas la parole. »