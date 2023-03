Des débuts complètement ratés pour Kevin Durant à Phoenix: l’ancien des Nets se blesse… à l’échauffement!

Rien ne laissait présager une 20e défaite de la saison pour la franchise du double MVP Nikola Jokic, invaincue depuis huit matchs à domicile, face à des Bulls qui affichant un bilan nettement négatif hors de l’United Center (12v-21d). Les Nuggets, qui menaient encore à la mi-temps (52-51), ont sombré après la pause, en encaissant notamment 36 points dans le seul troisième quart. Jokic a dû se contenter de 18 points (12 rebs, 8 ast), Chicago a été porté par les performances de Zach LaVine (29 pts) et Nikola Vucevic (25 pts, 14 rebs).

À l’autre bout du pays, les Boston Celtics, récemment dépossédés de la première place à l’Est, ont repris leur marche en avant après trois défaites. Ils ont dominé Portland 115-93. La soirée a aussi été marquée par deux blessures celles artistes Kevin Durant et Luka Doncic.

Jayson Tatum (30 pts dont 6/10 à 3 pts) a emmené les Celtics qui ont montré un net regain de forme, si l’on excepte leur maladresse aux lancers francs (13/20) et celle de leur 6e homme Malcolm Brogdon (2/13 pour 5 points). La star des Blazers Damian Lillard, esseulé une nouvelle fois, a été « limité » à 27 points.

Phoenix, a aussi assuré mercredi, en dominant encore plus largement Oklahoma City 132-101. Mais si les Suns ont régalé offensivement, avec 44 points pour Devin Booker, premier joueur de l’histoire des Suns à aligner trois matchs à 35 points et plus. Kevin Durant qui devait disputer son premier match dans la salle de Phoenix sous le maillot des Suns s’est blessé à la cheville gauche. La franchise de l’Arizona, après ce 4e succès de rang, est solidement installée à la 4e place à l’Ouest (37v-29d).