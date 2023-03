«Je ne voulais pas, je me suis droguée»: Paris Hilton revient sur l’enregistrement de sa sextape, alors qu’elle n’avait que 19 ans

Paris Hilton a été une des premières personnes à devenir célèbre « pour rien », avec une vie de jetsetteuse. Et malgré les années qui passent, elle continue de faire parler d’elle. Dernièrement pour une triste histoire...

Alors qu’elle n’avait que 19 ans, Paris Hilton était en couple avec Rick Salomon, qui lui a demandé d’enregistrer une sextape : « Il m’avait dit qu’il avait fait quelque chose de similaire avec ses anciennes copines. Je n’en avais pas envie. C’était aussi très inconfortable pour moi », écrit la starlette dans son livre. « Il y avait de la honte et je ne pouvais pas. Pour lui faire plaisir, je me suis droguée avec pas mal d’alcool, pour avoir moins d’inhibitions. J’étais en son pouvoir. Il m’a dit : ’Si tu ne le fais pas, je trouverai quelqu’un d’autre’. J’avais aussi pris quelques gouttes de Quaaludes (un somnifère aujourd’hui plus disponible qui était souvent utilisé comme drogue de fête, ndlr) ».