Mauvaise nouvelle pour les personnes utilisant une IPTV ou qui téléchargent illégalement

Concrètement, en le faisant grâce à l’adresse IP, Google s’octroie une efficacité plus grand puisque les sites de téléchargement illégal réussissaient à contourner les sanctions en changeant simplement de nom de domaine. Avec la nouvelle méthode de Google, cela devrait devenir de plus en plus difficile de proposer un catalogue pirate ou des IPTV. Du moins dans les faits.

Il sera toujours possible pour les sites illégaux et autres IPTV de mettre en place des adresses IP dynamiques, autrement dit des adresses qui se renouvelleront automatiquement et régulièrement. On est donc loin d’un coup fatal.