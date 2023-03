VIDÉO. La Meilleure boulangerie de France : Aux Délices de Louviers profite de l’effet de sa victoire

La file d’attente s’étire devant Les Délices de Louviers, samedi 4 mars 2023 dans la matinée. C’est l’effet La Meilleure boulangerie de France, l’émission de M6. Après une semaine de compétition dans l’Eure et la Seine-Maritime, c’est en effet la maison Guincêtre qui l’a emporté, vendredi 3 mars, et qui représentera la Haute-Normandie lors de la finale nationale. « Dès mardi [lundi, Aux Délices de Louviers remportait son duel face à une boulangerie d’Harcourt, Ndlr] on a eu du monde et des demandes supplémentaires pour les produits qui sont apparus dans l’émission », indique Maxime Guincêtre, le fils, à la tête de cette boulangerie de Louviers avec ses parents. Alors pour ce samedi, qui est déjà traditionnellement une grosse journée, l’équipe de 22 personnes s’est préparée. « On a produit beaucoup plus que d’habitude. » Notamment pour les pains et gâteaux apparus à l’écran. Preuve en est, au même moment, une cliente demande « une tarte tatin riz au lait ». Un produit signature pour lequel la boulangerie a obtenu un très beau 9/10. Samedi à 10 h 15, cent tartes avaient déjà été faites et vendues. Une nouvelle tournée était en préparation. « Il a fallu beaucoup anticiper car c’est de la pâtisserie, ça demande du temps. »

De même, une quantité double a été prévue pour le pain normand, « que l’on a créé spécialement pour le concours. Il est à base de farine d’épeautre avec des dés de pommes et on l’hydrate avec du cidre, ce qui donne un pain très moelleux », détaille Maxime Guincêtre. Quant aux planches salées, réalisées à partir d’une pâte à croissant, « on est passé de 6 à 80 par jours ».

Des nouveautés à goûter Sont aussi apparus à l’écran la Duchesse, un gâteau composé de petits éclairs, et la Boule de cristal, un gâteau à la bénédictine qui était le produit imposé pour le défi à relever. Gâteau que ce couple de Lovériens, clients de la boulangerie, est venu goûter.

« On a regardé l’émission, qu’on aime bien. C’était sympa de voir des boulangers qu’on connaît et leur victoire est méritée ! Et puis, c’était chouette aussi de voir des images de Louviers, ça fait connaître la ville », se réjouit Marc. Ravis et surpris Alors que dans la boutique, les « Félicitations » de la part des clients s’enchaînent, père et fils affirment que la participation à l’émission est « une très belle expérience. Cela nous a aussi permis de faire de belles rencontres. On a eu un très bon échange amical avec les autres boulangers normands. » Le tournage de l’émission s’était déroulé en novembre, sur une journée, de 7 h à 18 h. « On a regardé l’émission lundi soir avec toute l’équipe. On était curieux d’entendre les remarques des jurés. » La victoire ravie forcément les participants : « On est aussi surpris. Rien n’était joué car il y avait des candidats sérieux », réagissent Maxime et Franck.