La Belgique fait face à d’intenses précipitations ce jeudi: la Vesdre passe en phase de pré-alerte de crue

Ce jeudi, il va beaucoup pleuvoir, la quasi-totalité du pays est toujours en alerte jaune. La Vesdre et ses affluents sont passés en phase de pré-alerte de crue.

Ce jeudi, aux alentours de 9h30, la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques annonce que le seuil de pré-alerte de crue vient d’être atteint pour la Vesdre et ses affluents. « Les débits sur la Vesdre et ses affluents resteront orientés à la hausse au cours des prochaines heures pour atteindre un pic dans le courant de l’après-midi. Les niveaux devraient alors se stabiliser et s’orienter à la baisse en fin de journée. Toutefois, selon les prévisions actuelles, les débits augmenteront à nouveau au cours de la soirée et de la nuit prochaine avec un maximum attendu demain vers 06h00 sans s’approcher des seuils d’alerte. »