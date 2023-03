Prolongation de l’exposition «Fragiles natures» à l’Abbaye de Villers

Chaque installation a éclos de liens avec l’une ou l’autre particularité architecturale des bâtiments séculaires : un arc brisé, une clé de voûte et ses nervures, une colonne… les fonctions des bâtiments et la vie des moines : élévation spirituelle, autarcie, vie en communauté… Chaque œuvre entre ainsi en résonance avec certains éléments structuraux romans ou gothiques de l’Abbaye.

C’est par ailleurs, dans et au travers de la nature et en particulier du végétal que l’artiste belge, Bob Verschueren trouve son inspiration. Dans son travail, il est animé par la volonté de scruter chaque plante avec acuité, de comprendre ce qui la distingue des autres, ce qui en fait son unicité et d’en extraire les formes élémentaires qui la structurent. Il aime à croire que les bases de chaque installation sont déjà inscrites dans le végétal qui n’attend que son regard pour les trouver et ses mains pour les extraire et les révéler.