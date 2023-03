Les billets de train à 3,40 euros coûtent finalement 70.000 euros à Édouard: «J’étais effrayé»

Le 30 avril 2018 dernier, Édouard M.N. et sa copine écoutaient de la musique assis en première classe d’un train qui circulait entre Waregem et Courtrai. C’est alors que le contrôleur, Jeremy Soudant, leur a demandé de baisser la musique et remarque qu’ils n’ont pas de billet valable. En effet, le couple a un Rail Pass qu’il n’a pas complété. Jeremy propose alors deux billets. « Deux fois 3,40 euros », explique-t-il à nos confrères de HLN.

Arrivé en gare de Courtrai, chacun descend sur le quai quand Édouard crache à trois reprises sur le contrôleur avant de s’éloigner. Il est alors pris en chasse par Jeremy Soudant et quelques collègues mais l’agent de la SNCB reçoit un coup de poing à la tempe et tombe.