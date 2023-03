Carlos Alcaraz veut récupérer la place de N.1 mondial à Indian Wells: «C’est un excellent objectif»

« Je vais m’y employer », a déclaré sans détour aux médias l’actuel N.2 mondial, alors qu’on l’interrogeait sur ses ambitions dans le désert californien. « Pour moi, gagner ce tournoi et être de nouveau numéro 1 (mondial) est un excellent objectif », a ajouté Alcaraz. L’Espagnol peut en effet détrôner Djokovic, absent à Indian Wells car non autorisé à rentrer aux États-Unis en raison de son statut de non vacciné contre le Covid, s’il remporte le tournoi californien.

Vainqueur de l’US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz avait battu un record de précocité en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de tennis de l’histoire, à 19 ans.