Édito – Pensions des élus: le décalage cruel…

Et non ne compte même pas dans cette coquette retraite les avantages divers, des consultances, jetons de présence et autres exonérations, notamment au parlement européen.

Mais depuis quelques jours, une autre question agite l’opinion publique, notamment en Flandre. Ces retraites « politiques » sont-elles trop élevées ? Chacun a le droit de se faire sa propre opinion, mais pour éviter de tomber dans une forme de populisme primaire, il faut savoir que le monde politique a déjà durci les conditions d’accès à une pension complète, en la liant à la durée du mandat. Jusqu’en 2014, il ne fallait pas avoir été élu pendant très longtemps pour bénéficier d’une pension complète. Mais si les conditions d’accès ont évolué dans le bon sens, les sommes restent très importantes. Sans doute beaucoup trop importantes si on les compare aux pensions moyennes des retraités belges, parmi les plus basses en Europe alors que nous figurons parmi les pays les plus taxés, notamment sur le travail.