Changement concernant les vaccins Covid: les grossistes vont désormais les livrer en pharmacie

Plus écologique et moins cher

En effet, ils vont à présent prendre le même chemin que les autres médicaments livrés en officine comme l’explique Olivier Delaere, le Président de l’association des grossistes répartiteurs, ANGR : " Depuis ce 6 mars, les grossistes-répartiteurs s’occupe de la livraison des vaccins covid à destination des pharmaciens pour la Région wallonne. C’est plus logique. Les pharmaciens retrouvent une livraison par leur circuit classique. Pour rappel, nous livrons tous les autres médicaments et vaccins comme celui de la grippe. Par ailleurs, c’est plus écologique puisque nos livrons de toute façon les pharmaciens tous les jours avec nos véhicules."

Et pour la Flandre et Bruxelles ? « Nous ne doutons pas que dans les prochaines semaines la Flandre et Bruxelles appliqueront le même procédé surtout que nous sommes aujourd’hui dans une vaccination qui n’est plus de crise. Les grossistes répartiteurs sont le chemin logique pour cet acheminement. Nous aurions déjà pu le faire d’ailleurs depuis un an.»