La Région de Bruxelles-Capitale délivre le permis pour la rénovation de l’Ancienne Belgique

Depuis sa création en 1979, l'Ancienne Belgique est une institution culturelle assez fermée, au sens propre comme figuré, et surtout pour le quartier. On n'y entre qu'avec un ticket, pour ainsi dire, et après les concerts, on est gentiment prié de quitter le bâtiment. L'AB entend changer la donne via une collaboration avec les partenaires concernés. Pour ce faire, un projet de rénovation est prévu dans la rue des Pierres, une rue secondaire du boulevard Anspach, où se trouve l'AB. C'est la Communauté flamande, par l'intermédiaire du Département de la culture, de la jeunesse et des médias, qui est responsable du financement et du suivi du projet. Les plans du projet de rénovation. - Pascal Smet

Ce projet offrira à l'AB de nombreuses nouvelles opportunités dans les années à venir. Principalement dans le cadre d’initiatives qui renforcent le lien avec le quartier et la ville. Avec le bâtiment de la rue des Pierres, l'AB place les rencontres au premier plan. Son ambition est de faire de l'AB une maison ouverte. L’AB Salon, rénové et agrandi, aura une fonction publique encore plus active et polyvalente : il y aura de la place non seulement pour des concerts intimistes, mais aussi pour des réflexions musicales et sociales, des expositions, des ateliers, des réunions de quartier, etc.

« Revitalisation »

« La rénovation de la légendaire AB est un beau projet qui met également en lumière nos ambitions en matière d'urbanisme », souligne Pascal Smet, le secrétaire d’État à l’Urbanisme. « Il s'agira d'un bâtiment très ouvert et accessible où chacun pourra profiter des spectacles, d'un bon repas et d'une vue imprenable depuis le toit-terrasse. Depuis que nous avons piétonnisé les boulevards centraux, le centre de notre ville a été complètement revitalisé. Les maisons de la culture situées à proximité immédiate de la Bourse, comme l'AB, le Beursschouwburg et le Cinema Palace, jouent un rôle important à cet égard. » Le nouveau café-restaurant situé au sommet du bâtiment devrait devenir l'un des incontournables du quartier, avec ses jardins sur le toit et sa grande terrasse offrant une vue panoramique sur le centre-ville. Dans le restaurant, l'AB se veut pionnière en matière de politique écologique. Produits locaux, chaînes courtes, lutte contre le gaspillage alimentaires et options végétariennes sont au menu. Ici aussi, l'AB souhaite utiliser l'espace non seulement à des fins culinaires, mais aussi pour des projets de rencontre à petite échelle. En intégrant le comptoir de l'actuel café du rez-de-chaussée dans l'organisation des concerts, l'AB souhaite améliorer le service au public. Améliorer l'accessibilité Les améliorations nécessaires seront également apportées pour l'accessibilité de la salle principale. Un passage supplémentaire sera créé pour accéder au premier balcon de la salle principale. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de traverser l'AB Club, comme c'est le cas actuellement. Ces adaptations seront réalisées en étroite collaboration avec Inter, le centre d'expertise flamand en matière d'accessibilité. Il y aura également un ascenseur adapté qui vous permettra d'accéder à tous les étages sans assistance. Des installations sanitaires supplémentaires pour les personnes moins valides sont également prévues dans le cadre de ce projet. La cage d'escalier qui relie tous les espaces se trouvera à l'extérieur du bâtiment mais sera isolé acoustiquement afin que le son ne s’entende pas depuis la rue. Les clients assis sur le toit-terrasse et dans le café-restaurant n'auront pas de vue sur les voisins. De plus, l'AB a profité de l'occasion pour améliorer l'isolation acoustique du mur mitoyen avec les voisins directs. En outre, l'AB a testé le bâtiment à l'aide de l'outil GRO de la Facilitair Bedrijf (gouvernement flamand). Il s'agit d'un manuel innovant permettant d'évaluer tous les aspects d'un grand projet de construction en termes de durabilité.