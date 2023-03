L’avenue Schlögel à Ciney deviendra un boulevard urbain grâce aux fonds FEDER

Ce boulevard reliera ainsi le centre à la future extension du parc d’activité économique Condrolys. Les Cinaciens qui habitent en périphérie pourront se rendre dans le centre plus facilement tant en voiture que par mobilité douce. Et inversement vers les espaces commerciaux périphériques.

La Ville de Ciney vient de recevoir des fonds FEDER pour rénover l’entrée principale de la commune en un véritable « boulevard urbain » sur 1,56 km entre le futur rond-point de Biron et le haut de l’avenue Schlögel. Le projet, évalué à 5.105.000 €, sera financé à moitié par l’Europe et à 40 % par la Région wallonne. Une aubaine pour la Ville qui ne devra débourser que 510.500 € !

La voirie actuelle, réservée à la voiture, sera remplacée par une voie de circulation dans chaque sens pour les automobilistes et de part et d’autre des pistes cyclopiétonnes. Au milieu, de la verdure séparera les deux sens de circulation.

La capitale du Condroz connaît un boom démographique et attire de nombreuses nouvelles familles. Dans les dix prochaines années, Ciney accueillera plus de 700 logements supplémentaires, soit des écoles grandissantes et plus de voitures. Il était donc malin, pour la commune, de se tourner vers la mobilité douce. Les élus souhaitent faire de Ciney une ville « du quart d’heure », dont la traversée se fait sans encombre en moins de 15 minutes, à pied ou à vélo, d’où qu’on parte.