Notre coup de cœur culturel: «La Femme Rompue» au Poche Théâtre

Seule, désespérément seule, le soir d’un réveillon de Noël, Muriel a le sentiment d’être abandonnée… Ce n’est pas sur elle-même que cette quinquagénaire rejette le poids de cette solitude, mais sur sa mère, ses maris, sur la société en général… De plus, Muriel apprend que son mari, son seul et unique amour, la trompe, et pire que ça, qu’il la trompe depuis 10 ans ! Il s’ensuit un effondrement tragique d’une femme qui ne vivait que par et pour son mari. Elle doit aussi faire face à des reproches, à la suite du décès de Sylvie, adolescente.

Voilà le propos de « La Femme rompue », un recueil de nouvelles publié en 1969 par Simone de Beauvoir, une auteure et féministe française réputée pour la rigueur et la magie de sa plume. Habituée des rôles comiques au Théâtre Marignan, Michelle Vercammen effectue un virage à 180 % en incarnant le personnage sombre de Muriel.