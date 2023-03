Crise de l’accueil: «On ferme le robinet», selon Vincent Van Quickenborne, «on le laisse ouvert», d’après Theo Francken

«On a décidé de fermer le robinet», affirme-t-il, tandis que le député N-VA Theo Francken (opposition) juge que ce «robinet reste ouvert». Pour le vice-Premier ministre Open Vld, l’accord reflète un «bon équilibre» du gouvernement Vivaldi : «on est plus humain et plus ferme en même temps».

Il souligne la création dans les mois à venir de quelque 700 places dans des conteneurs qui seront fournis par l’Union européenne et probablement placés en Brabant flamand, ainsi que la demande aux Communes de créer d’autres places.

«En même temps, on va prendre plus de mesures pour évacuer les places existantes pour d’autres personnes qui en ont besoin, comme les femmes et les enfants, car aujourd’hui, des gens multiplient de procédures et restent dans le réseau dix à quinze ans. Désormais, une fois qu’on aura reçu une décision négative, on n’aura plus droit à l’hébergement ni au CPAS, donc ça veut dire qu’à ce moment-là, on va expulser ces gens-là».

de videos «On mise surtout sur le retour volontaire, en créant des capacités pour convaincre les gens de retourner, et s’ils ne veulent pas coopérer, on va renforcer nos équipes, pour qu’à côté de la police, avec l’Office des étrangers, avec Frontex, on ait plus de capacités pour expulser». Les libéraux francophones mettent eux aussi l’accent sur les mesures de fermeté. «Aide matérielle stoppée dès le refus d’asile, expulsion des illégaux, regroupement familial limité et régularisations collectives rejetées : fermeté contre les abus et plus de places d’accueil», a résumé sur Twitter le président du MR, Georges-Louis Bouchez.