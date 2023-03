«La meilleure friterie»: Maria Del Rio va vous donner la patate sur RTL-TVI!

On l’aime généralement bien dorée, croustillante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur, et toujours accompagnée d’une sauce. Rien que d’y penser, on en salive déjà. Durant sept semaines, la frite sera à l’honneur sur RTL-TVI. Chaque jeudi à 19 h 50, « La meilleure friterie » nous fera voyager dans le pays pour trouver, comme son nom l’indique, le meilleur frituriste en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le programme prend la place de « Tout s’explique », mais Maria Del Rio garde sa case horaire du jeudi, puisque c’est elle qui anime cette nouvelle émission consacrée à ce véritable fleuron national que sont les frites.

« C’est le plus grand concours de frites jamais organisé à la télévision », nous explique fièrement l’animatrice. « On a lancé un appel au mois de juin et on a reçu plus de 2000 candidatures. C’est énorme. Autant dire que le choix pour désigner les participants a été très compliqué. A l’arrivée, douze frituristes ont été retenus. » Concrètement, chaque semaine, deux frituristes d’une même province seront en compétition. Pour les départager, un jury d’experts, et pas n’importe lesquels : David Antoine (qui avait envoyé il y a quelques années un cornet de frites dans l’espace), Arnaud Delvenne (finaliste belge de la dernière saison de « Top chef ») et les époux de forains Fabienne et Patrick Decorte (spécialistes de la frite sur les champs de foire depuis quatre générations).