«La honte de l’Europe», «Que Verratti aille boire ses verres et fumer ses clopes»: Daniel Riolo détruit le PSG après son élimination en Ligue des champions! (vidéo)

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le PSG en Ligue des champions. Ce mercredi, les Parisiens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur au Bayern Munich et se sont une nouvelle fois fait sortir en huitièmes de finale après une prestation décevante. Furieux de cette nouvelle déroute, le journaliste français Daniel Riolo a violemment taclé le PSG dans l’After Foot de RMC Sports. « C’est un PSG sans âme dans lequel il faut faire un énorme ménage », s’est-il énervé.

« Dans le sport, on s’en fout des défaites, ce n’est pas un problème la défaite. Il n’y a qu’une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions et tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Le problème, c’est comment tu perds », a-t-il poursuivi. « On débriefe plus qu’un match, on débriefe un club qui est devenu la honte de l’Europe ! Messi ce n’est pas possible, on ne peut pas continuer, Neymar on ne peut pas continuer, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos, il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C’est terminé, il n’en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot. »

Et Riolo en a ensuite rajouté une couche sur Marco Verratti, fautif sur le premier but encaissé. « Je n’aime pas tirer sur les ambulances, je n’aime pas le faire. J’avais peu d’espoir que le PSG se qualifie. Mais je suis obligé de tirer sur l’ambulance Verratti qui est un joueur de square depuis des années. J’en ai marre. Je me suis fait insulter pendant des années et des années à cause de cela. Là ce mercredi soir, j’ai juste envie mais je ne vais pas le faire, d’insulter tous les abrutis qui n’étaient pas foutus de comprendre ce que je voulais dire et qui se le prennent maintenant dans la gueule. Je ne veux plus jamais les entendre », a-t-il insisté.