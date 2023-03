Tommy Haas en remet une couche: le directeur du tournoi d’Indian Wells ne comprend pas le refus fait à Novak Djokovic d’entrer aux États-Unis

« D’autres athlètes professionnels dans le monde ont également décidé de ne pas se faire vacciner. Nous devrions laisser tomber et le laisser jouer. Je ne vois aucune raison et je suis également très déçu qu’il ne soit pas là. Beaucoup de gens dans le tennis et nous, en tant que tournoi, avons tout essayé pour que Djokovic vienne jouer ici, mais en vain. C’est le meilleur joueur du monde. Je pense que c’est triste. Il m’a d’ailleurs écrit lui-même qu’il aurait aimé être là ».