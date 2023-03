La majorité de la RTBF a manifesté sa perte de confiance envers la direction

Mercredi, la SDJ (société des journalistes) de la RTBF s’est réunie. Au départ, il s’agissait d’une assemblée générale de la SDJ mais elle a été ouverte aux autres « métiers » : preneurs de son, cameramen, etc.

Le climat est délétère à la RTBF, surtout depuis la mort du journaliste Alain Dremière, qui s’est jeté du 10e étage des bâtiments de la RTBF à Reyers il y a quelques semaines. Certains mettent en cause les méthodes de management en application au sein de la maison…

Par un vote, la majorité des personnes présentes a manifesté sa perte de confiance envers le « Comex », soit les postes de direction de la RTBF comprenant celui de l’administrateur général, Jean-Paul Philippot, et ceux de directeurs des différents pôles (Ressources humaines, contenu, etc.). Et donc aussi celui de l’information, occupé par Jean-Pierre Jacqmin. Même si la SDJ de la RTBF a donné une série de clés pour permettre de restaurer la relation, ce vote marque une perte de confiance de la part d’une grande partie des journalistes de la maison vis-à-vis de sa direction. Pour être précis, c’est une « motion de confiance » qui a été votée (141 votes), mais les votes ont été négatifs pour la grande majorité.