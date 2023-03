Les cotisations sociales en nette augmentation: la douche froide pour les indépendants, «il sont très surpris et étonnés de cette hausse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une augmentation de 12 % par rapport à l’an dernier. À titre d’exemple, l’indépendant qui payait l’an dernier 780,92 € par trimestre, voit sa cotisation pour 2023 passer à 874,19 € par trimestre. Et évidemment, plus les revenus augmentent, et plus la hausse est forte. Ainsi, l’indépendant qui payait en 2022 le maximum de cotisations sociales, soit 4.475,48 € tous les trois mois, devra lâcher 5.010,03 € par trimestre. L’indépendant complémentaire qui s’acquittait de 86,39 € quant à lui, voit sa cotisation passer à 96,72 €.