Faut-il allonger le chemin des planches et créer de nouvelles cabines de plage à Cayeux-sur-Mer?

Histoire de capter toujours plus de bénéfices liés au tourisme, et alors que la demande est forte, Cayeux-sur-Mer renouerait bien avec les 600 cabines de plage qu’elle a connue il y a plus de 100 ans.

Cette saison, elle passera de 505 à 530 au total ; 25 unités vont s’ajouter sur deux allées perpendiculaires à la plage. La mairie loue ces emplacements pour des cabines privées 200 euros, contre 300 euros pour ceux face à la mer. Un prix d’appel. Elles plaisent moins que le légendaire chemin des planches.