34 kg d’héroïne et 3 kg de cocaïne vendus entre Andenne, Huy et Liège

La zone de police des Arches a commencé à enquêter en juillet 2021 sur un trafic d’héroïne et de cocaïne qui durait depuis six mois. Celui-ci fonctionnait via plusieurs call-centers, dont un était installé dans un espace de coliving à Liège.

Le ministère public réclamait six ans de prison et 2.000 € d’amende pour les deux dirigeants de l’association. 200.000 € de confiscations par équivalent étaient également réclamés pour chacun de ces deux protagonistes.

Ce jeudi, le tribunal n’a pas fait droit aux demandes de confiscations par équivalent mais a prononcé la confiscation des sommes saisies lors des perquisitions. Les deux principaux prévenus écopent de 5 et 4 ans de prison, peines assorties de sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Trois prévenus absents à l’audience écopent de 3 ans de prison avec sursis pour l’un et d’un an de prison avec sursis pour deux autres. Quatre prévenus sont condamnés à des peines de travail de 300 heures et deux derniers sont condamnés à des peines de travail de 120 heures.