Coup d’envoi pour la huitième édition du TeleVideoGames: un marathon gaming caritatif pour défendre les droits humains

Organisé par Les Players du Dimanche et la section belge francophone d’Amnesty International, le TGV8 sera diffusé sur les chaînes Twitch des streameur(euse)s participant(e)s ainsi que sur un stream principal. « Cette année, nous avons pour objectif de sensibiliser à nouveau la communauté du gaming et de faire le maximum. Avec l’apport de Twitch et de TikTok. Le tout, dans la bienveillance, la bonne humeur et dans un cadre agréable pour tous et toutes. »