P2A: «Pour la première fois, Bossière-Gembloux a les cartes en main»

« Pour la première fois, on a les cartes en main. Si on gagne tout, on sera champion. » Michaël Noël, coach de Bossière-Gembloux, a raison. Son passage « surprise » à la première place du classement de P2A à l’issue de ce week-end donne un boost mental aux Couteliers. « Je savais qu’Eghezée était une bonne équipe et elle a joué son rôle dans ce championnat. Personne ne lâche dans la série et ils ont battu Ligny alors que nous, on a seulement réussi un partage contre Wépion. »

2-2 avec un but à la 88e de Lengelé, synonyme de délivrance, sur une retournée plus ou moins acrobatique. « C’est mon premier de la saison en plus. Il vaudra peut-être cher au décompte final alors qu’on était mené 0-2 », dit le défenseur de 26 ans, mis au repos ce mardi avec l’ensemble du noyau. « Lorsqu’on a quelques absents, le noyau devient vite petit. On a eu congé, mais physiquement, je pense qu’on tient le coup. »

Dans ce match à trois avec Rhisnes et Ligny, les calendriers se valent. « On suit les Rhisnois et Ligny doit encore affronter Wépion et Petit-Waret dans le top 5. Il y a quelques semaines, Ligny me semblait parti vers le titre mais les deux dernières défaites, à domicile, ont relancé le championnat. »

Les Biwacks, futurs adversaires, des Gembloutois. « On va désormais avoir un peu plus de pression parce qu’on est dans la peau du chassé mais je pense qu’on a un groupe assez expérimenté pour gérer cela. Il y a des gars qui ont joué plus haut dans l’équipe. Ajoutons à cela notre qualité de jeu, quand elle est présente, voilà des éléments qui me font dire qu’on peut être champion et accéder à la P1. » Une division que le club cherche à atteindre depuis deux-trois saisons.