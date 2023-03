Le nombre de naissances au sein de l’Union européenne a légèrement augmenté en 2021

Le taux de fécondité total calculé en 2021 était d’1,53 naissance vivante par femme, une donnée identique à celle de 2019. Le taux de fécondité total varie considérablement dans l’UE depuis les années 2000 (1,43 en 2001), avec une reprise en début de millénaire, puis une variation entre des bas marqués en 2013 et 2020 (1,50) et des pics en 2008, 2010 et 2016 (1,57).

À travers l’Union, le taux de fécondité varie fortement d’un Etat à l’autre, de la France (taux le plus élevé pour 2021, à 1,84) à Malte (1,13, le taux le plus bas). La Belgique, 12e parmi les pays UE pour cette statistique, présente pour 2021 un taux de fécondité d’1,6, comparable à celui des Pays-Bas (1,62). Derrière la France, les taux les plus élevés sont observés en Tchéquie (1,83), Roumanie (1,81) et Irlande (1,78). Les taux les plus bas, devant Malte, sont calculés pour l’Espagne (1,19) et l’Italie (1,25).