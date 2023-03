Les 25-34 ans, tranche d’âge la plus touchée par les troubles psychologiques

Par ailleurs, 65% des Belges estiment que l’aide à la santé mentale est accessible et 50% envisageraient de payer pour des services de conseil, de soutien et de thérapie pour leur bien-être psychologique si nécessaire.

En termes de groupes d’âge, ce sont les jeunes qui ont le plus de mal à se sentir bien dans leur peau.

Dans la tranche d’âge des 25-34 ans, seule 1 personne sur 8 se sent bien dans sa peau (contre 1 sur 10 pour les 18-24 ans) et 18% d’entre elles éprouvent des difficultés à se sentir bien dans leur peau, un score encore plus élevé que dans le groupe d’âge le plus jeune (12%). Que ce soient les 18-24 ans ou les 25-34 ans, ils sont aussi plus susceptibles de souffrir de solitude, d’avoir une perception négative de leur corps et d’être inquiets pour l’avenir, pointe le rapport.