Il tente de tuer son beau-père avec un couteau à huîtres à Dinant

La cour d’appel de Liège a condamné jeudi un Dinantais âgé de 25 ans à une peine complémentaire d’un an de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive, après avoir commis une tentative de meurtre sur son beau-père à l’aide d’un couteau à huîtres. La victime avait été atteinte de quatre coups au thorax et au foie.

Les faits s’étaient déroulés le 15 décembre 2017 vers 22h dans un appartement de Dinant, où le prévenu, sa mère et son beau-père avaient participé à une fête. Cette fête avait été interrompue en raison de l’état d’ivresse du prévenu, qui avait mordu son beau-père à la main et lui avait occasionné une profonde entaille. Le prévenu s’était ensuite emparé d’un couteau à huîtres et avait poursuivi son beau-père, lui portant trois coups au thorax et un quatrième dans le foie. Dans sa rage, le prévenu avait aussi brisé la vitre d’une voiture.