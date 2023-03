Kevin De Bruyne est le meilleur passeur du monde selon le CIES!

Selon l’observatoire du football mondial CIES, le meilleur passeur du monde est… Kevin De Bruyne ! Le Diable rouge devance Ousmane Dembélé et Lionel Messi au sommet du classement des meilleurs passeurs du monde entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023.

Pour réaliser son classement, le CIES a multiplié le nombre d’assists des meilleurs passeurs d’Europe par un coefficient de difficulté en fonction de leur championnat et des matches qu’ils ont disputé. Et c’est De Bruyne qui arrive en tête, même si Dusan Tadic (4e) compte un assist de plus que lui, avec un score de 23,4, devançant largement Dembélé (17,5) et Messi (16,8).