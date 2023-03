Après Liège et Seraing, Proximus va démarrer l’installation de la fibre optique dans les communes d’Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et St-Nicolas (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi, Proximus a fait le point sur le déploiement de son réseau en fibre optique en région liégeoise. Elle doit permettre à ses utilisateurs une connexion internet plus stable et des téléchargements plus rapides même si tout le monde est connecté en même temps au réseau.

Liège est l’une des premières villes où Proximus a commencé son programme d’investissement pour amener la fibre dans chaque foyer. Le déploiement de la fibre a commencé en 2017 au centre-ville de Liège ainsi que dans les zones d’activité économique situées en périphérie : « Proximus couvre aujourd’hui 58 % de la totalité de la Ville avec plus de 71.000 foyers et entreprises connectables. C’est grâce à cela que Liège est l’une des cinq villes en Belgique qui bénéficie depuis fin février de la technologie 10 Gbps qui est de loin l’internet le plus rapide de Belgique. La couverture fibre à Liège devrait atteindre 99 % de la ville fin 2025 », explique Virginie Géradin, directrice réseau fibre optique.