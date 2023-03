«Ce serait bien de l’admettre enfin…»: vives tensions en F1, où Lewis Hamilton n’hésite pas à s’en prendre directement à sa propre écurie

Après sept ans de domination sur le monde de la Formule 1, Mercedes vient de connaître deux saisons pour le moins compliquées : en 2021, lorsque Max Verstappen a remporté le titre dans le dernier tour de l’ultime course, sur un fond de polémique, et en 2022, où l’écurie allemande n’a même pas eu voix au chapitre. Avant le grand départ de cette nouvelle saison, on pensait Lewis Hamilton et son équipe prêts à repartir sur de bons rails. Mais le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, a déjà mis un gros coup au moral des fans de l’écurie de Toto Wolff…

À bord de sa W14, Lewis Hamilton n’a jamais semblé en mesure d’offrir un semblant de concurrence à Red Bull et à Ferrari, se contentant bien malgré lui d’une cinquième place. Dans une récente interview accordée à la BBC, le septuple champion du monde semblait catégorique : cette situation est entièrement de la faute de son écurie, qui n’a pas pris en compte ses remarques et qui n’a pas fait le nécessaire pour corriger le tir. « J’ai souligné plusieurs problèmes la saison passée, mais ces données n’ont jamais été exploitées », regrette Lewis Hamilton. « Je pense avoir conduit suffisamment de monoplaces dans ma carrière que pour savoir de quoi je parle. Je sais ce dont la voiture a besoin, et ce qu’il ne faut absolument pas faire. Ce serait bien de l’admettre enfin… »