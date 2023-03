Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il existe des joueurs dont le cœur est marqué au fer Rouche. C’est ainsi. Ils ont grandi dans le brasier de Sclessin et leur caractère a été forgé par les flammes de l’Enfer. Quelle que soit leur histoire, ils resteront attachés au Standard. Hugo Siquet entre dans ce cadre particulier. Ce petit gars de vingt ans et quelque, au visage d’ange est devenu malgré son très jeune âge une sorte d’icône aux yeux des supporters liégeois.

Décembre dernier. En mal de temps de jeu à Fribourg il est dispo sur le marché des transferts. Dès lors, de nombreux clubs s’intéressent à lui. Il cite : « Des contacts en France, aux Pays-Bas, à Saint-Trond, Courtrai et Anderlecht ». Là, Siquet se montre très clair : « Pas Anderlecht. Impossible. Mes attaches au Standard ne m’autorisent pas à effectuer le pas ». Cette prise de position claire et nette déclenche un torrent d’amour qui se déverse sur lui via les réseaux sociaux consacrés au Standard. A contrario, cette attitude ne va pas plaire du côté du Parc Astrid. Or dimanche, le Cercle, son nouvel employeur se rend à Anderlecht. De quoi provoquer une vive émotion dans le chef de Siquet ?