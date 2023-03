L’espace de coworking Silversquare North officiellement inauguré avec Lous and The Yakuza à Bruxelles (photos)

Ce nouvel espace de coworking a été conçu par une femme qui parle à l’imaginaire autant que ses créations : Lous and The Yakuza s’est d’emblée emparée de la scène et a accueilli les invités dans sa « forêt enchantée », dans le style qui lui est propre. Cet espace de coworking s’inspire, en effet, d’un conte de fées, fruit de l’imagination débordante de Lous. « J’ai du mal à réaliser que l’espace de coworking est réellement terminé aujourd’hui », se réjouit Lous and The Yakuza. « Je vois, par exemple, la forêt de champignons et elle est encore plus impressionnante que sur les photos. Cela me rend vraiment heureuse, car cette forêt joue un rôle important dans le conte de fées que j’ai écrit et qui constitue le fondement de la décoration de Silversquare North. Ce que je vois ici ressemble vraiment trait pour trait à ce que j’avais imaginé dans mon conte. »

« Nous sommes très heureux de célébrer l’ouverture officielle de l’espace Silversquare North qui a été sublimé par l’imagination de Lous & The Yakuza. La conquête de ce nouveau quartier au sein de Bruxelles peut être qualifiée de succès, puisque l’on comptabilise aujourd’hui un taux d’occupation de 75 %, moins d’un an après l’ouverture partielle qui a eu lieu en avril 2022. Nous sommes par ailleurs impatients de voir l’été arriver, car nous avons installé un terrain de pétanque pour nos locataires sur notre terrasse privative. À bon entendeur ! » confie Valérie Vincx, Sales Leader chez Silversquare.

Près de 5 000 clients C’est il y a 15 ans qu’Axel Kuborn et Alexandre Ponchon, deux entrepreneurs bruxellois, ont eu le rêve de créer un lieu par et pour les entrepreneurs, dans le but de les soutenir dans leurs projets d’entrepreneuriat. En 2023, Silversquare compte désormais 10 espaces de coworking, pour un total de 46 000 m² de bureaux. Au départ de Bruxelles, l’entreprise s’est ensuite développée au niveau national en ouvrant des sièges à Liège, Luxembourg, Zaventem et bientôt à Anvers et Louvain-la-Neuve.

Tout au long de ces 15 années, Silversquare s’est constitué une clientèle de pas moins de 5000 membres, répartis dans près de 2000 entreprises. Le pionnier belge des espaces de coworking emploie 62 collaborateurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes au quotidien pour faire honneur aux « most exciting square metres in town ». « Je suis vraiment heureux de célébrer nos 15 ans d’existence le jour où nous inaugurons Silversquare North en présence de Lous and The Yakuza. Au cours de ces 15 dernières années, le caractère unique de Silversquare a pris bon nombre de visages différents et continuera d’évoluer à l’avenir », affirme Alexandre Ponchon, l’un des fondateurs de Silversquare. Axel Kuborn, le second fondateur de Silversquare ajoute : « Je pense parler en nos deux noms en disant que nous sommes extrêmement fiers d’être là où nous en sommes aujourd’hui, ce dont nous n’aurions même pas osé rêver il y a 15 ans. À l’époque, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec un rêve commun. Mais je n’aurais jamais imaginé, 15 ans plus tard, que nous disposerions de dix sites, que nous serions en mesure de servir autant de clients et que nous compterions des dizaines de collaborateurs de qualité. Nous ferons tout pour continuer à faire grandir la famille Silversquare dans les prochaines années ! » Les projets d’avenir