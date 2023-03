Ford Puma ST Powershift : gonflée

Dans la gamme Puma, il y avait un « trou » à combler entre la ST (1.5 200 ch) et la 1.0 EcoBoost de 155 ch. C’est désormais chose faite puisque Ford associe désormais le châssis sport ST à une version à hybridation douce 48V du 1.0 EcoBoost porté à 170 ch. Le tout est associé à une transmission à double embrayage à sept rapports. Cette version devient donc la plus puissante du petit 3 cylindres turbo, avec un couple de 248 Nm.

Teinte exclusive

Esthétiquement, on reconnait la nouvelle venue à ses jantes 19 pouces et son béquet arrière noir, alors que la teinte de carrosserie Azura Blue est exclusive à ce modèle. Dans l’habitacle, on a droit à des sièges sport Ford Performance « effet cuir ». Ford annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et une consommation moyenne de 6,3 l/100 km (144 g de CO2/km).