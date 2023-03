Un nouveau SUV chinois en arrivage

La présentation officielle est prévue le 30 mars prochain, mais voici déjà la première photo du Lynk & Co 08. Ce SUV familial à 5 places est en réalité un cousin du prochain Volvo XC60, mais il affichera sa propre personnalité avec une série d’éléments stylistiques inspirés du concept « The Next Day ». Sa commercialisation débutera en Chine dès cette année, avant une arrivée en Europe prévue en 2024.

Deux solutions techniques différentes

La motorisation hybride rechargeable associe un bloc trois cylindres 1.5 turbo à un moteur électrique. Deux versions seront proposées. La première est une plug-in hybride classique qui permet de recharger la batterie sur une borne, tandis que la seconde utilise le moteur thermique comme générateur pour charger la batterie qui alimente le moteur électrique.