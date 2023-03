Des locataires de Haute Senne Logement ciblés par une tentative d’arnaque au loyer impayé: «J’irai déposer plainte!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Personne n’est à l’abri d’une tentative d’arnaque par mail. La nouvelle mode, ce sont les tentatives de fraudes aux loyers impayés, envoyés par e-mail.

C’est ce qui est arrivé à au moins deux locataires de la société de logement social, Haute Senne Logement. « C’était en début de semaine », raconte Lindsay Parizel, directrice-gérante. « Nous avons reçu un appel d’un locataire, nous disant avoir reçu un e-mail manifestement de notre part. Le courrier réclamait le paiement d’un mois de loyer en retard. Il s’en étonnait car il avait déjà payé. Nous lui avons répondu que cela ne venait pas de nous, car nos messages de rappel sont soit envoyés par sms, soit par courrier postal, jamais par e-mail. Mais ce n’était qu’un seul cas, donc on ne s’est pas trop inquiété. Cependant, le lendemain, un autre locataire nous a contactés pour la même raison. Du coup, cela devenait bien plus sérieux. On s’est demandé si nos locataires n’étaient pas spécifiquement visés. »