Réparer une Tesla coûte une fortune

Mieux vaut ne pas tomber en panne ou avoir un accident avec une Tesla. La marque pratique en effet le coût de réparation le plus élevé du marché, juste après Porsche. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le SRA (Sécurité & Réparation Automobiles) qui regroupe les compagnies d’assurance en France. Selon cette étude réalisée sur l’année 2021, les Tesla présentaient les coûts de réparation les plus élevés de leurs segments.

Encore pire

Ainsi, la Model 3 arrive en tête devant les Mercedes Classe C, Renault Talisman, Peugeot 508 et Audi A4. Par rapport à une BMW Série 3, ses coûts de réparation sont 20 % plus élevés. La Model S fait encore moins bien puisqu’elle s’affiche environ 32 % plus chère que la Mercedes Classe E, classée deuxième. Les autres modèles du segment pourraient presque passer pour des low-cost face à l’Américaine. Quant au Model X, il fait partie des mauvais élèves avec le Porsche Cayenne.