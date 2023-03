Réforme des pensions: la FGTB tire quatre conclusions du rapport des experts

Accès à la pension anticipée difficile et des pensions d’indépendants qui pèsent de plus en plus lourd : tels sont les constats que retire la FGTB du rapport d’experts adopté par les partenaires sociaux sur la réforme des pensions.

Le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE) ont approuvé mercredi un avis et un rapport issu d’auditions d’experts concernant la soutenabilité sociale et financière du système de pension, la généralisation du deuxième pilier des retraites et la modernisation de la dimension familiale du système, ont-ils indiqué jeudi.