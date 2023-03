Les Schtroumpfs participent aux journées de l’eau à Bruxelles

Pour mettre l’eau à l’honneur, la 7e édition des Journées bruxelloises de l’eau propose plus de 60 activités du 19 au 26 mars. Bruxelles Environnement et Coordination Senne veulent ainsi sensibiliser les Bruxellois à la place et à l’importance de l’or bleu en ville, et leur permettre de profiter de ses différentes facettes. Xavier Claes

Nouveauté cette année, des invités de marque seront là pour sensibiliser petits et grands. L’association des eaux de Bruxelles « Aquabru » et les Schtroumpfs, personnages emblématiques de la BD belge, porteront la campagne menée par les 19 communes bruxelloises « Ici commence la mer ». Les Schtroumpfs rappelleront, partout dans la Région, à côté des avaloirs, le lien entre les égouts et la mer, et l’importance de ne rien jeter à terre ! Ils sont les ambassadeurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et que l’un des objectifs qui leur tient à cœur est : Think Blue – La protection des océans, des plages et de la vie aquatique.

La commune de Forest organise notamment un jeu de piste avec les petits personnages de Peyo. Les participants devront répondre à des questions et passer des épreuves sur le thème de la pollution de l’eau afin de trouver Gargamel avant qu’il n’empoisonne les Schtroumpfs en polluant l’eau des rivières et de la mer. À côté de cela, de nombreuses activités sont prévues. Croisières, activités nautiques, ateliers ludiques et animations, balades nature, visites guidées, expositions, conférences sont au programme. Des rendez-vous organisés notamment par les communes bruxelloises et de nombreuses associations et institutions, désireuses de mettre sur pied des moments conviviaux au bord de l’eau. Plusieurs moments phares à relever, dont : le RDV fixé au BRYC le dimanche 19 mars, un moment particulièrement riche en événements. Vous pourrez faire une croisière sur le canal, vous essayer aux sports nautiques comme l’aviron, découvrir des expositions, assister à des démonstrations de différents acteurs de l’eau et visiter des bateaux, tels que La Licorne (pas celle de Tintin même si elle lui ressemble beaucoup, mais la réplique d’un vaisseau d’apparat construit en 1670 pour Louis XIV) et le SOLARWIND, le bateau à voile d’Edouard De Keyser parrainé par Bertrand Piccard qui entamera le tour du monde en solitaire Zéro Carbone, en octobre prochain ; l’ouverture exceptionnelle le 26 mars du bassin d’orage souterrain de Flagey à Ixelles (33.000 m³) et du domaine de Val Duchesse situé à Auderghem, tous deux d’ordinaire fermés au public ; un colloque sur la baignade en plein air en ville, ouvert à tous, organisé le 22 mars dès 19h à Tour & Taxis, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. L’occasion de faire un point sur la situation actuelle et sur les projets qui sont dans les cartons ; les nombreuses visites organisées au marais Wiels à Forest les 25 et 26 mars. Visites fantastiques, historique, nature : grâce à l’asbl Marais Wiels Moeras, Natagora et le collectif d’artistes « Les cheveux mouillés », le marais n’aura plus de secrets pour vous ;