Drag queen, Kévin (Marbehan), alias Miss Dee Licious, se bat pour défendre la cause LGBT+ en Angleterre :«J’ai été sauvé par une chanson de Lara Fabian»

En attendant de, peut-être un jour, concrétiser ce rêve, Miss Dee Licious a eu l’occasion de voir l’une de ses interprétations vocales saluée par la chanteuse Gala à qui l’on doit le fameux tube « Freed from Desire ». « Dans mes spectacles, j’ai pour habitude de reprendre un autre de ses titres : « Taste of Me ». Un jour, j’ai posté une vidéo dans laquelle j’interprétais ce titre et Gala l’a repartagée sur son compte Instagram et ce, pour ma plus grande joie », sourit Kévin.

«Pour mes tenues, j’ai trouvé un bon filon !» La garde-robe. C’est l’atout majeur de toute drag queen qui se respecte. Et celle de Miss Dee Licious n’échappe pas à la règle. N’étant pas une championne de couture, elle a néanmoins réussi à trouver un bon plan.

L’un des nombreux costumes de Miss Dee Licious. - D.R

Par CH.P

La plupart des drag queens confectionnent leurs costumes de leurs propres mains. Or, Miss Dee Licious nous avoue que la couture n’est vraiment pas sa tasse de thé... « A la maison, je confectionne mes robes moi-même mais lorsque je dois me lancer dans des créations plus techniques, je suis vite dépassée », nous glisse Miss Dee Licious tout en s’esclaffant.

Une collaboration avec l’université de Norwich

Et pourtant, la garde-robe de cette dernière foisonne de costumes de scène. Mais comment fait-elle pour s’offrir une telle panoplie ? Roule-t-elle sur l’or ? « Non pas du tout ! J’ai juste trouvé le bon filon ! », poursuit Miss Dee Licious en rigolant.

A Norwich se trouve la Norwich School of Design, une université publique avec, en son sein, une section consacrée à la mode et à la haute-couture. « Touchée par les valeurs que je défends, l’université a accepté de m’aider à réaliser mes costumes. Depuis, j’envoie aux professeurs de coutures mes desiderata en matière de confection. Et tous les mercredis, je me rends dans les ateliers de couture de l’université où les élèves me présentent l’état d’avancement de mes futures tenues. Je trouve ça très enrichissant de pouvoir échanger mes idées avec ces derniers », termine Miss Dee Licious.