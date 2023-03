«Un parquet décimé et en manque d’effectifs»: Ingrid Godart, la nouvelle procureure générale de Mons, dénonce le manque de moyens de la justice

« Il est certain qu’avec un parquet décimé et en manque d’effectifs, on ne peut pas apporter la même réponse pénale et assurer le même suivi de tous les dossiers. Il y a un tri qui est nécessaire et on doit opérer des priorités », assume-t-elle, avant de rassurer : « Les faits les plus graves seront toujours nécessairement poursuivis. » À la question « On laisse tomber des choses ? », elle répond franchement : « On est obligé d’effectuer un tri, on ne peut pas assurer, lorsqu’il manque un quart des effectifs, la même charge de travail. »

La nouvelle procureure générale de Mons. - Belga

Conditions compliquées

L’état des bâtiments, notamment du palais de justice de Mons, a également été abordé suite à la question de notre journaliste Sudinfo, Loïc Dévière. « Il est certain qu’au niveau des bâtiments de la justice et singulièrement dans le Hainaut, il y a un travail conséquent à fournir. À force, les magistrats peuvent ressentir une forme de maltraitance », répond-elle.

Un mot particulièrement fort que la procureure assume : « À long terme, quand on travaille dans de mauvaises conditions, avec des effectifs insuffisants, avec un matériel informatique inopérant, on finit par se sentir maltraités, pas respectés. »

Une réponse ministérielle

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a répondu rapidement à la procureure, dès le lendemain matin, sur les ondes de Bel RTL. « Le budget de la justice monte de 2 à 2,5 milliards d’euros. Une augmentation du budget de 25 % », répond-il.